Kartal’da İETT otobüsünde korkutan yangın

Kartal’da içinde yolcu bulunan İETT otobüsünün motor kısmında yanma meydana geldi. Otobüs şoförü, motor kısmında dumanlar yükselen otobüsü yolun kenarına çekti. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay saat 09.30 sıralarında Samandıra-Kartal Bağlantı Yolu Uğur Mumcu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde olan 34 FL 3579 plakalı 132M hat sefer numaralı İETT otobüsü, seyir halinde olduğu esnada motor kısmında yanma meydana geldi. Otobüsü hemen durduran şoför otobüsten inip yangına müdahale ederken otobüs içerisinde bulunan panikle hemen otobüsü terk etti.

Motor kısmından çıkan alevlere araç şoförü ve vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yaşanan olay sonrası yaralanan olmazken İETT otobüsünde maddi hasar meydana geldi. Öte yandan olay yerinde görüntü almaya çalışan basın mensupları İETT otobüsü şoförü tarafından engellenmeye çalışıldı.

Otobüsteki yolculardan Mücahit Karasu, "Arka koltukta oturuyordum. Bir anda lastik kokusu, mazot kokusu gibi bir koku geldi. Sonra dumanlar çımaya başladı. Şoför otobüsü kenara çekti. Alevler çıkmaya başladı. Söndürmeye çalıştılar. Panik oldu "dedi.