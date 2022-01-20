Kartal’da hemşirenin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı

Kartal’da bir aile sağlığı merkezine silahla gelen bir şahıs, burada hemşire olarak görev yapan Ömür Erez’i silahla vurarak öldürdü. İstanbul Valiliği tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, hemşire kadını vurarak öldüren firari şahsın çeşitli suçlardan sabıkası olduğunu bildirdi.

Olay, Kartal’da Yunus Mahallesi Topselvi 10 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde saat 13.45 sıralarında yaşandı. Aile sağlık merkezine elinde silahla gelen Rahmi Uygun, iddiaya göre, burada çalışan Ömür Erez isimli hemşireyi silahla başından vurdu. Yaralı kadın olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ömür Erez hayatını kaybetti. Polis, olayın firari şüphelisi Rahmi Uygun’u yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan Rahmi Uygun’un kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, evrakta sahtecilik suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

İstanbul Valiliği olaya ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, “Bugün saat 13.45 sıralarında Kartal ilçemiz Yunus Mahallesi Topselvi 10 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’ne gelen şüpheli R.U. adlı şahsın silahla ateş ederek yaraladığı Hemşire Ö.E., kaldırıldığı hastanede maalesef tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayın firari şüphelisi R.U. adlı şahsın yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır.

Şüpheliye ait arşiv araştırmasında ’kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, evrakta sahtecilik’ suç kaydı bulunduğu tespit edilmiştir. Hemşire personelimize Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.