Son Dakika
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Japonya’nın Oita eyaletinde yer alan Saiki kenti açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Kartal’da hemşire Ömür Erez’i silahla öldüren şüpheli Uygun’u olay yerine götüren Musa T. de “tasarlayarak öldürmeye yardım etme” suçundan tutuklandı.
Kartal’da hemşire Ömür Erez’i silahla öldüren şüpheli Uygun’u olay yerine götüren Musa T. de “tasarlayarak öldürmeye yardım etme” suçundan tutuklandı.
Asayiş 21.01.2022, 19:05
Kartal’da hemşire Ömür Erez’i silahla öldüren şüpheli Uygun’u olay yerine götüren Musa T. de “tasarlayarak öldürmeye yardım etme” suçundan tutuklandı.