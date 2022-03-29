Kartal’da gençlerin patenle tehlikeli yolculuğu kamerada

Kartal’da patenli gençlerin halk otobüsünün arkasına tutunarak yaptıkları yolculuk tehlikeye davetiye çıkardı. Bir sürücünün ‘Gençler yapmayın doğru bir hareket değil’ uyarılarında bulunurken gençler ise sürücüye aldırmadı. Pendik’te de yaşanan benzer olayda, özel halk otobüsünün arkasında tutunarak yolculuk yapan patenli gençlerden biri, kendisini görüntüleyen vatandaşın telefonun bakarak saçını düzeltti. Trafikteki sürücüleri korkutan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası yansıdı.

Kartal’da geçtiğimiz günlerde seyir halinde olan 132V sefer sayılı Kartal-Sultanbeyli seferi yapan bir halk otobüsü, seyir halindeyken 2 patenli genç, halk otobüsünün arka tarafına tutunarak seyahat etti. Can güvenliğini tehlikeye atan gençler diğer sürücülere de korku dolu anlar yaşattı. O anları cep telefonu kamerası ile kaydeden bir sürücü, “Gençler yapmayın doğru bir hareket değil” derken patenli gençlerin aldırmadan tehlikeli yolculuklarına devam ettiği görüldü. Öte yandan Pendik Çınar Dere Ankara Caddesi’nde ise 3 patenli genç halk otobüsüne tutunarak seyahat etti.

O esnada sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildiğini anlayan bir genç ise cep telefonu kamerasına saçlarını düzeltip poz vermesi de dikkat çekti.