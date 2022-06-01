Kartal’da freni patlayan minibüs elektrik direğini devirip duvara çarptı

Kartal’da yokuş aşağı ilerlediği sırada freni patlayan hatlı minibüs yoldaki bir araca çarptıktan sonra önce elektrik direğine çarparak devirdi. Ardından bir binanın duvarına çarparak duran minibüsün şoförü yaralandı. Minibüsün yolda hızla ilerlediği ve araca çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.45 sıralarında Kartal’da Karlıktepe Mahallesi Soğanlık Caddesi üzerinde meydana geldi. Murat Akbaba yönetimindeki Karsan markalı hatlı minibüs, yokuş aşağı ilerlediği sırada iddiaya göre freni patladı. Kontrolden çıkan minibüs önce yoldaki Celal Aksoy yönetimindeki Wolkswagen markalı hafif ticari araca çarptı. Şoför Murat Akbaba, minibüsün başka araçlara veya yayalara çarpmaması için kornaya basarak aracı elektrik direğine doğru sürdü. Kaldırım üzerinde bulunan elektrik direğini çarparak deviren minibüs, ardından tek katlı bir binanın duvarına çarparak durdu. O esnada kaldırımda bulunan 3 kadın, koşarak minibüsten kaçtı. Minibüsün şoförü Murat Akbaba yaralandı. Yaralı şoför, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Minibüsün duvara çaptığı esnada kaldırımda kimsenin olmaması yaşanabilecek bir faciayı önlemiş oldu.

“Şoförün kornaya basarak gelmesi 3 bayanın hayatını kurtardı”

Kaza hakkında konuşan Enver Çardaklı, “Herhalde birdenbire frenler boşalmış. Arkamı döndüğümde kornaya basarak yokuş aşağı geliyordu. O anda 3 bayan oradan kaçtı. Önce başka bir arabaya sonra da demir direğe vurdu. Yolcu yoktu sadece şofördü. Kafada hasarı vardı. Şoförün kornaya basarak gelmesi 3 tane bayanın hayatını kurtardı” dedi.

Öte yandan minibüsün yolda hızla ilerlemesi ve yoldaki araca yandan çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüs yolda hızla ilerliyor ve yoldaki bir araca yandan çarpıyor. O sırada yolun karşısına geçmek isteyen bir vatandaş üzerine gelen minibüsü fark ederek duruyor.