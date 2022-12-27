Kartal’da feci kaza: Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybetti

Kartal Sancaktepe bağlantı yolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 54 yaşındaki kadına seyir halindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza saat 14.30 sıralarında Kartal Sancaktepe bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yaya yolu olmamasına rağmen yolun karşısına geçmeye çalışan Mukaddes Özkan(54), yol üzerinde seyir halinde olan Mustafa Balaban kontrolündeki 34 HE 686 plakalı aracın çarpmasıyla metrelerce savruldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise çarpmanın etkisiyle savrulan Mukaddes Özkan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken Mukaddes Özkan’ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı. Araç sürücüsü ise emniyete götürüldü.