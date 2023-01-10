Kartal’da evde cesedi bulunan Dilara Gültay Üsküdar’da son yolculuğuna uğurlandı

Kartal’da eski sevgilisi olduğu iddia edilen Mustafa Payam tarafından, arkadaşı Cansu Demirel ile birlikte öldürülen 23 yaşındaki Dilara Gültay kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Üsküdar’da gerçekleştirilen cenazeye Gültay’ın ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Aynı evde ölü bulunan Cansu Demirel’in tabutuna örtüldüğü gibi Dilara Gültay’ın da tabutuna beyaz duvak örtüldü.

Pendik’te bir noterde katiplik yapan 23 yaşındaki Dilara Gültay ile Cansu Demirel’in cansız bedenleri, dün sabah saatlerinde Kartal Cumhuriyet Mahallesi Pelin Sokakta bulunan 4 katlı apartmanın 1. katındaki bir dairede bulundu. İki genç kadının öldürüldüğü olayın zanlısı Mustafa Payam polis tarafından gözaltına alındı.

Olay sonrası İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi sonrası Gültay’ın cenazesi aileye teslim edildi. Üsküdar Şakirin Camii’ne, tıpkı Cansu Demirel gibi beyaz duvak örtülmüş tabutla naaşı getirilen Dilara Gültay’ın cenazesine ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Ailesi ve sevenleri Gültay’ın cenazesinde gözyaşı döktü. Gültay’ın cenazesi ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Kocatape Mezarlığı’na defnedildi.