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Kartal’da düğün konvoyu yapıp trafiği birbirine kattılar
Kartal’da bir grup, düğün konvoyu yaparak trafiği kapattı, yaşanan o anları bir sürücü cep telefonu kamerası ile kaydedip tepki gösterdi.
Asayiş 05.09.2022, 11:29
Kartal’da bir grup, düğün konvoyu yaparak trafiği kapattı, yaşanan o anları bir sürücü cep telefonu kamerası ile kaydedip tepki gösterdi.
Olay, geçtiğimiz günlerde Kartal bağlantı yolu Sancaktepe istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup, düğün konvoyu yaparak trafiği kapattı. Yaşanan o anları bir diğer sürücü kaydedip, “Yine trafiği kapatmışlar düğün magandası, yolu tamamen kapatıp 40 kilometre ile ilerliyorlar” diyerek tepki gösterdi. Görüntülerde, düğün konvoyu nedeniyle trafiğin durma noktasına geldiği, diğer sürücülerin ise ilerlemekte zor anlar yaşadığı görülüyor.
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