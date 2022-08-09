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Kartal’da Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş’a yönelik yapılan saldırıya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 4’ü “basit yaralama” suçundan tutuklandı.

Kartal’da Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş’a yönelik yapılan saldırıya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 4’ü “basit yaralama” suçundan tutuklandı.

Asayiş 09.08.2022, 19:13
Kartal’da Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş’a yönelik yapılan saldırıya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 4’ü “basit yaralama” suçundan tutuklandı.

Kartal’da Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş’a yönelik yapılan saldırıya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 4’ü “basit yaralama” suçundan tutuklandı.

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