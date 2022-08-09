Son Dakika
Kartal’da Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş’a yönelik yapılan saldırıya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 4’ü “basit yaralama” suçundan tutuklandı.
Kartal’da Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş’a yönelik yapılan saldırıya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 4’ü “basit yaralama” suçundan tutuklandı.
Kartal’da Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş’a yönelik yapılan saldırıya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 4’ü “basit yaralama” suçundan tutuklandı.
Asayiş 09.08.2022, 19:13
Kartal’da Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş’a yönelik yapılan saldırıya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 4’ü “basit yaralama” suçundan tutuklandı.