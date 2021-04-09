Kartal’da bunalımdaki kadın intihara teşebbüs etti

İstanbul Kartal’da isminin Zehra olduğu öğrenilen genç kadın 10 katlı apartmanın 5’inci katından atlayarak intihar etti. 5’inci kattan itfaiyenin açmış olduğu brandaya atlayan genç kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay 01.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Güldünya sokakta meydana geldi. İddiaya göre girdiği bunalım sonucu intihar etmek isteyen isminin Zehra olduğu öğrenilen genç kadın 10 katlı sitenin 5’inci katındaki evin penceresine çıktı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında bağırarak atlamak istediğini söyleyen genç kadın ailesinin tüm çabalarına rağmen ikna edilemedi. Olay yerine çağrılan itfaiye ve polis ekipleri tarafından da 2 saatlik çalışma sonucu ikna edilemeyen genç kadın pencereden aşağıya atladı. Aşağıda branda gererek önlem alan itfaiye ekipleri, genç kadını yere çakılmaktan kurtardı. Brandanın üzerine düşen genç kadın itfaiye ekipleri tarafından sedyeye alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri şoka giren kadını ambulansa alarak hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.