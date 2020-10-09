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Kartal’da bir apartmanın istinat duvarı çöktü
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Asayiş 09.10.2020, 03:01
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İstanbul’da akşam saatlerinde şiddetini artıran yağmur, Kartal’da bir apartmanın bahçesindeki istinat duvarının çökmesine neden oldu. Duvarın çökmesi sonucu vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Karlıtepe Mahallesi Şengül Sokak’ta 6 katlı bir apartmanın bahçesinde bulunan istinat duvarı çöktü. Olay sonucu vatandaşlar büyük panik yaşadı. Çökme nedeniyle bir ağaç kırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kırılan ağacı keserek apartman çevresinde geniş çaplı tedbir aldı.
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