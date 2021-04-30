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Kartal’da başlayan deniz salyası istilası Pendik Sahillerine kadar geldi

Kartal’da başlayan deniz salyası istilası Pendik Sahile de ulaştı. Kartal ve Pendik arası sahil boyunca kıyı kesimler deniz salyası ile doldu.

Asayiş 30.04.2021, 13:10
Kartal’da başlayan deniz salyası istilası Pendik Sahillerine kadar geldi

Kartal’da başlayan deniz salyası istilası Pendik Sahile de ulaştı. Kartal ve Pendik arası sahil boyunca kıyı kesimler deniz salyası ile doldu.

Marmara Denizi’nde son aylarda sık sık görülmeye başlanan deniz salyası, kartal ve Pendik Sahili boyunca uzandı. Sahili boydan boya saran deniz salyaları havadan görüntülendi. Çevredeki balıkçıları deniz salyası istilasından olumsuz etkiledi.

Vatandaş Nilüfer Sert, "Daha önce Kartal Sahili’nde görülmüştü. Şimdi Pendik Sahili’ne de geldi. Daha önce böyle bir doğa olayına rastlamamıştım. İnsanlar tedirgin olunca bilim insanları bu konuda açıklama yaptı. Korkacak bir şeyin olmadığını birkaç hafta içerisinde kendiliğinden kaybolacağını söylediler. Biz de kaybolmasını bekliyoruz” dedi.
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