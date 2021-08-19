Kartal’da balık restoranı alevlere teslim oldu

Kartal’da bulunan bir balık restoranında yangın çıktı. Alevler, restoranın yanındaki hurda ve kağıt deposuna da sirayet etti. Çevreye yoğun dumanın yayıldığı yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kartal Esentepe’de bulunan bir balık restoranında saat 11.45 sıralarında yangın çıktı. Restoranın çatısında başlayan yangın tüm çatıyı sararken, alevler restoranın yanında bulunan kağıt ve hurda deposuna da sıçradı. Yangın nedeniyle çevreye yoğun duman yayıldı. Restoranın ve deponun çatısının alev alev yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yanan işletmenin sahibi de itfaiyecilere çalışmaları sırasında yardım etti. Restoranın ve deponun çatısı yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

İş yeri çalışanı Bedirhan Umut, "İşe doğru geliyordum. Çatıdan dumanın geldiğini gördüm. Çalışanlar olarak hortumlarla müdahale ettik. Bizim yapabileceğimiz bir iş değildi. İtfaiye ekipleri geldi. Yangın biraz daha büyüyünce alevler yandaki kağıt toplayıcılarının olduğu alana sıçradı. İki tarafta da büyük maddi hasar var. Neyse ki can kaybı olmadı" dedi.