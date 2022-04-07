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Kartal’da annesini ve ablasını öldüren sanık hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Kartal’da annesi ve ablasını öldüren güvenlik görevlisi Ahmet Özcan hakkında, “yakın akrabayı tasarlayarak kasten öldürme” suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, cinayetin kararlı bir şekilde işlendiği belirtilerek, şüphelinin annesini odasının penceresini kapatmak için geldiğinde bıçakladığı, ablasını ise uyuduğu sırada bıçakladığı ve ölene kadar başında beklediği anlatıldı.

Asayiş 07.04.2022, 13:42
Kartal’da annesini ve ablasını öldüren sanık hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Kartal’da annesi ve ablasını öldüren güvenlik görevlisi Ahmet Özcan hakkında, “yakın akrabayı tasarlayarak kasten öldürme” suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, cinayetin kararlı bir şekilde işlendiği belirtilerek, şüphelinin annesini odasının penceresini kapatmak için geldiğinde bıçakladığı, ablasını ise uyuduğu sırada bıçakladığı ve ölene kadar başında beklediği anlatıldı.

Kartal’da 24 Ağustos 2021 tarihinde birlikte yaşadığı annesi Azime Özcan (67) ve kız kardeşi Yasemin Özcan’ı (44) bıçaklayarak öldüren özel güvenlik görevlisi Ahmet Özcan (39) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Ahmet Özcan’ın 2008 yılında evlendiği, 2 yıl sonra boşandığı, boşandıktan sonra 2017 yılında tekrar evlendiği, ikinci evliliğinden yaklaşık 1,5 yıl sonra eşi ile anlaşamaması üzerine ayrı yaşamaya karar verdikleri, ardından annesi, babası ve ablasının yanına yerleştiği anlatıldı.

Annesini odasının penceresini kapatmak için geldiğinde bıçaklamış

Bu süre zarfında şüphelinin ablasıyla problemler yaşadığı, annesinin de tartışmalara dahil olduğu, bu tartışmaların belirli aralıklarla devam ettiğinin belirtildiği iddianamede, şüpheli Ahmet Özcan’ın olay günü işten çıkarak eve geldiği, evde yaşanan anlaşmazlık sebebi ile annesi Azime Özcan ve ablası Yasemin Özcan’ı öldürmeye karar verdiği, bu eylemi bıçakla gerçekleştirmeye karar verdiği aktarıldı.

Ölene kadar başında beklemiş

Şüphelinin mutfakta bulunan bıçağı geceleyin alarak yattığı odanın komodinin üzerine bıraktığı, sabah saat 05.00 sıralarında odasının açık penceresini kapatmak için gelen annesi Azime Özcan’ın arkasından yanaşarak boynundan bıçakladığı ve boğuşmaya başladıkları anlatıldı. Daha sonra Ahmet Özcan’ın salonda kanepenin üzerinde uyuyan ablası Yasemin Özcan’ın yanına gittiği, ablasını da boynundan iki sefer bıçakladığı, bu sırada ablasının kalkmaya çalıştığı ancak şüphelinin bıçaklamaya devam ettiği ve bağırmaması amacı ile de ağzını kapatarak ölümünün gerçekleşene kadar beklediği belirtildi.

Çilingire annesi ve ablasının öldürüldüğü söylemiş

Şüphelinin maktulleri öldürdükten sonra üzerindeki kanlı kıyafetleri çıkartıp poşetlere doldurduğu, ardından banyo yaptığı ve gerçekleştirdiği eylemlerin cezasından kurtulmak amacıyla suçta kullandığı bıçağı salonda ölü vaziyette bulunan ablasının eline tutuşturduğu anlatıldı. İddianamede, Ahmet Özcan’ın cinayeti işledikten sonra evden ayrılarak işe gittiği, eve gelirken Caddebostan’daki çöp konteynerine kanlı kıyafetleri attığı aktarılırken, evin anahtarının kendisinde olmaması üzerine çilingir yardımıyla kapıyı açtırdığı belirtildi. Şüphelinin daha sonra çilingire seslenerek birilerinin annesini ve ablasını öldürdüğünü söyleyip polis ve ambulansı aramasını istediği ve ağlayamaya başladığı kaydedildi.

İfadesinde cinayeti işlediğini kabul eden Ahmet Özcan, ‘Pişmanım’ dedi. Otopsi raporunda, abla Yasemin Özcan’ın vücudunda 7 adet, anne Azime Özcan’ın vücudunda ise 2 adet kesici, delici alet yaralamasının tespit edildiğinin aktarıldı.

‘Öldürme kararından vazgeçmedi’

İddianamede, şüpheli Ahmet Özcan’ın, annesi ve ablasını öldürmeye karar verdikten sonra makul bir düşünme süresi bulunmasına rağmen vermiş olduğu öldürme kararından vazgeçmeyip ablası ve annesine karşı “tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürme” suçlarını işlediği kaydedilerek, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi. Şüpheli, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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