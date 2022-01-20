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AK Parti Sözcüsü Çelik: “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, PKK/PYD terör örgütüne temsilcilik açtırarak terör yandaşı bir tutum almıştır”
Kartal’da Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez’i silahla öldüren Rahmi Uygun, sorgulanmak üzere Gayrettepe’deki Cinayet Büro Amirliği’ne getirildi.
Kartal’da Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez’i silahla öldüren Rahmi Uygun, sorgulanmak üzere Gayrettepe’deki Cinayet Büro Amirliği’ne getirildi.
Asayiş 20.01.2022, 17:45
Kartal’da Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez’i silahla öldüren Rahmi Uygun, sorgulanmak üzere Gayrettepe’deki Cinayet Büro Amirliği’ne getirildi.