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Kartal’da Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez’i silahla öldüren Rahmi Uygun, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kartal’da Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez’i silahla öldüren Rahmi Uygun, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Asayiş 21.01.2022, 12:40
Kartal’da Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez’i silahla öldüren Rahmi Uygun, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.