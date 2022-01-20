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Bakan Koca: "Kartal’da, Aile Sağlığı Merkezimizde görevli hemşire silahlı bir saldırgan tarafından hunharca katledildi. Hemşire arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Katil zanlısı yakalanmıştır. İnsan hayatına, ge
Kartal’da Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez’i silahla öldüren Rahmi Uygun, sorgulanmak üzere Gayrettepe’deki Cinayet Büro Amirliği’ne getirildi.
Kartal’da Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez’i silahla öldüren Rahmi Uygun Bağcılar’da yakalanarak gözaltına alındı.
Kartal’da Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez’i silahla öldüren Rahmi Uygun Bağcılar’da yakalanarak gözaltına alındı.
Asayiş 20.01.2022, 16:42
Kartal’da Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez’i silahla öldüren Rahmi Uygun Bağcılar’da yakalanarak gözaltına alındı.