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Kartal’da 35 bin liralık vurgun yapan hırsız yakalandı

Kartal’da kiraladığı araçla bir evden 35 bin liralık soygun yapan hırsız, polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde yakalandı. Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Asayiş 14.06.2021, 10:12
Kartal’da 35 bin liralık vurgun yapan hırsız yakalandı

Kartal’da kiraladığı araçla bir evden 35 bin liralık soygun yapan hırsız, polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde yakalandı. Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kartal ilçesi Kordonboyu Mahallesi’nde, 29 Mayıs tarihinde gerçekleşen ikamet hırsızlığına yönelik polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar neticesinde şüpheli şahıs yakalandı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla kiralık olduğu öğrenilen ve plakası tespit edilen araç, 10 Haziran tarihinde Kocaeli’de durdurularak araçta bulunan A.G. isimli şahıs yakalandı. Otomobilin geçmişe dönük GPS kayıtlarına bakıldığında hırsızlık olayında bu aracın kullanıldığı belirlenirken, A.G. isimli şahsın ise “Hırsızlık” suçundan çok sayıda kaydının bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan A.G., adli makamlara sevk edilerek hakkında işlem başlatıldı.
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