Kartal’da 3 katlı binada korkutan yangın

İstanbul’un Kartal ilçesinde üç katlı binanın ikinci katında çıkan yangın korkuttu.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Karlıtepe Mahallesi Yöre Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üç katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle üst kat da duman altında kalırken, binada maddi hasar oluştu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yükselen dumanları gören vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.

“Balkona çıktık, yangını gördük”

Olayla ilgili konuşan mahalle sakinlerinden Aliye Navkı, “Evde oturuyorduk. Ne olduğunu anlamadık. Balkona çıktık, yangını gördük. İtfaiye ekipleri geldi. Yangını söndürüyor. Ev boştu, evde kimse yoktu.” dedi.