Kartal’da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 sürücü yaralı

Kartal’da 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında takla atan otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Çanakkale Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halinde olan Osman Togay yönetimindeki 34 TGY 58 plakalı ticari taksi kavşakta dönüş yaptığı esnada sürücüsü Mehmet Aslan olan 34 DEC 154 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu Aslan yönetimindeki otomobil takla atarak durabildi. Seyir halinde olan 34 CIT 941 plakalı otomobil sürücüsü Akın Gürkay ise kazaya karışan 34 DEC 154 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla kaldırıma çarparak durabildi.

Kaza sonucu 3 otomobilde de maddi hasar meydana gelirken takla atan otomobilin sürücüsü Mehmet Aslan yaralandı. Olay yerine polis ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü Aslan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucu cadde üzerinde trafik durma noktasına gelirken kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazayı gördüğünü belirten motokurye Hasan K. "Ben taksiye yol verdim, taksiye yol vermeseydim bana çarpacaktı. Geldi arabaya çarptı, sonra diğer otomobile çarptı, takla attı diğer araç. Sola dönüş yasağı vardı ancak taksi döndü. Takla atan araçtaki sürücüyü kurtarmaya çalıştık. Ambulansa haber verdik, yaralıyı götürdüler" dedi.