Kartal’da 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Kartal’da TEM otoyolu bağlantı yolunda direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü, önünde seyir halinde olan araca çarptıktan sonra yan yatıp sürüklendi. Kazada 3 otomobilde maddi hasar oluştu. Yan yatan otomobil sürücüsü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan 3 araçta maddi hasar oluştu.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Kartal’da TEM bağlantı yolu Kartal istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 35 AUZ 543 Plakalı Opel Markalı otomobil sürücüsü, Kartal istikametinde seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybederek önündeki Wolkswagen markalı otomobile arkadan çarptı. Önündeki araca çarpan otomobil çarpmanın etkisi ile yan yatan otomobil sürüklenerek sağ şeritte beton bariyerlere çarparak durabildi. Savrulan diğer otomobil ise yoldaki Mercedes markalı bir otomobile hafif şekilde çarptı. Ya yatan aracın kadın sürücüsü araç içinden kendi imkânları ile çıktı. Çevredeki vatandaşların İhbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazadan dolayı bağlantı yolu Kartal istikametinde trafik oluştu. Polis ekipleri çevrede başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçlar olay yerine gelen çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.