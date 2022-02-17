Kartal’da 25 bin TL değerinde kombiyi çalan hırsızlar yakalandı

Kartal’da 15 gün sonra açılışı yapılacak olan boş dükkana giren hırsızlar, 25 bin TL değerinde olan yaklaşık 60 kilogramlık kombiyi çalarak müşterilerden önce ilk siftahı yapmışlardı. Hırsızlığı gerçekleştiren kişilerin peşine düşen polis, olayla ilgili olarak iki kişiyi yakaladı. Şahısların hırsızlık için araçtan indikleri ve ve çaldıkları kombiyi taşıdıkları anlar kameraya yansıdı.

Kartal’da 9 Şubat Çarşamba yaşanan olayda, tadilat aşaması yeni biten ve 15 gün sonra motosiklet bayisi olarak açılışı yapılması planlanan boş haldeki dükkana giren hırsızlar 25 bin TL değerinde olan yaklaşık 60 kilogramlık kombiyi kısa sürede çalıp kaçtı. Olayın basında yer almasının ardından Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili yaptığı araştırmada, güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu şüphelilerin olay yerine araçla geldikleri belirlendi. Aracı iş yeri adresine 400 metre mesafede olan bir camii önüne park ettikten sonra olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şahısların kaçış güzergâhları KGYS ve iş yeri kameralarından adım adım takip edildi. Plaka bilgileri tespit edilen aracın sahibi ile yapılan görüşmede olay günü aracını A.A. isimli şahsa verdiğini beyan etti. Çalışmaların devamında A.A. isimli şüpheli şahıs olay sırasında yanında bulunan şüphelilerden O.Ç. isimli şahısla birlikte 16 Şubat tarihinde yakalandı. Çalıntı malzeme ele geçirilerek sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Yakalanan şüpheli şahıslar 17 Şubat tarihinde adli makamlara sevk edildi.

Kombi çalan şahıslar iş yeri yakınına araçla geldikleri ve kombiyi taşıdıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.