Kartal’da 20 metre yüksekten havalandırma boşluğuna düşen çocuk yaralandı

Olay, Kartal Atalar Mahallesi Atalar Caddesi’nde geçtiğimiz Perşembe günü saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, misafirliğe geldiği 16 katlı binaların olduğu sitede arkadaşıyla oynayan 12 yaşındaki Alihan Demir, binanın bitişiğindeki havalandırma boşluğunun üzerinde bulunan tahta parçasına çıktı. Küçük çocuk, tahta parçasının kırılmasıyla yaklaşık 20 metre yükseklikten yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan çocuğun vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri küçük çocuğu Kartal Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.