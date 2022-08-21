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Kartal Sahili’nde bomba paniği: SAS ekipleri çağırıldı

Kartal Sahili’ne yüzmeye gelen vatandaşlar kıyıdan 3 metre uzaklıkta el bombası olduğunu iddia etti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken SAS ekiplerinin gelerek olaya müdahalesi bekleniyor.

Asayiş 21.08.2022, 18:33
Kartal Sahili’nde bomba paniği: SAS ekipleri çağırıldı

Kartal Sahili’ne yüzmeye gelen vatandaşlar kıyıdan 3 metre uzaklıkta el bombası olduğunu iddia etti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken SAS ekiplerinin gelerek olaya müdahalesi bekleniyor.

Olay, Kartal Sahili’nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sahile yüzmeye gelen vatandaşlar kıyıdan 3 metre uzaklıkta 2 metre derinlikte olan bir cisimle karşılaştı. Cismin el bombası olduğunu iddia eden çevredeki vatandaşlar, olayı polis ekiplerine bildirdi. Adrese gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken deniz polisi ve kıyı emniyet personeli de çalışmalara destek verdi. Bomba olduğu değerlendirilen parçayı etkisiz hale getirme çalışmaları içinse SAS ekipleri de adrese sevk edildi.

“El bombası olduğunu fark ettik”

Yaşanan olaya ilişkin konuşan vatandaşlardan, “Denizde sarılı bir şekilde bulunan el bombası olduğunu fark ettik. Durumu polis ekiplerine bildirdik. Onlarda adrese geldi. Şimdi de SAT ekipleri bekleniyor” diye konuştu.

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