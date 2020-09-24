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Kartal sahilde bir kişi tartıştığı kişiyi şişeyle kesti

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Asayiş 24.09.2020, 05:20
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Kartal sahilde bir kişi tartıştığı kişiyi şişeyle kesti

Kartal Sahili balık pazarında bulunan otoparkta bir grup sözlü tartışmaya tutuştu. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sonucu bir şahıs tartıştığı kişiyi kırdığı şişeyle keserek yaraladı.

Olay saat 04.00 sıralarında Kartal Sahili balık pazarında bulunan otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre soyadı henüz öğrenilemeyen Uğur isimli kişi bir grup şahıslar ile alkol alıp sohbet ediyordu. Sohbet giderek tartışmaya döndü. Tartışma alevlenerek grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavga sonucu ismi henüz öğrenilemeyen şahıs kırdığı cam şişe ile arkadaşı Uğur’u vücudundan bir kaç kere yaraladı. Yaralanan şahıs kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayın görü tanıklarından olan Niyazi Ateş, “ buradan kavga ederek geçtiler. Sonradan nasıl olduysa arkadaşını bıçak ya da şişe ile kesti. Burada bulunan balıkçının oğluydu. Ben yanına gittiğimde kan revan içindeydi. Bıçaklayan kişi olay yerinden gitmişti” diye konuştu.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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