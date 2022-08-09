Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Sarıtaş’a saldırı olayında 4 kişi tutuklandı

Kartal’da 5 Ağustos tarihinde yaşanan olayda iddiaya göre, Alevi Vakıflar Federasyonu İkinci Başkanı Selami Sarıtaş, saat 21.30 sıralarında otomobiliyle evine dönerken Sarıtaş’ın yanına motosikletli 2 kişi yaklaştı. Şüpheliler, adres sorma bahanesiyle yanına geldikleri Sarıtaş’ı darp etmeye başladı. Direksiyon başında olan Sarıtaş, saldırganlardan kurtulmak için gaza basınca aracı kontrolden çıkarak çöp konteynerine çarparken saldırganlar ise kaçarak uzaklaştı.

Başsavcılıktan açıklama

Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Başsavcılık konuyla ilgili yaptığı açıklamada, soruşturma çerçevesinde motosikletteki şüpheliler A.Y. ve S.G.’nin Selami Sarıtaş’a saldırdığını, ardından yapılan araştırmalar sonrası diğer şüpheliler N.D., M.D., M.F., B.S., Ş.A., B.E., R.O.İ ve E.Y.’nin de azmettirmek veya yardım etmek suretiyle olaya müdahil olduklarını ifade edildi.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından bugün Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne getirildi. Savcılık işlemlerinin ardından A.Y., M.D., M.F., N.D., tutuklama talebiyle, B.S., S.A., B.E., R.O.İ., E.Y. adli kontrol talebiyle İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

4 şüpheli tutuklandı

İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, sorgularının ardından 4 şüphelinin ’Basit yaralama’ suçundan tutuklanmasına karar verdi.