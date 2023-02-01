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Kartal açıklarında bulunan bir gemide yaşanan iş kazasında mürettebattan bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine deniz polisi, sahil güvenlik ekipleri ve itfaiye sevk edildi.
Kartal açıklarında bulunan bir gemide yaşanan iş kazasında mürettebattan bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine deniz polisi, sahil güvenlik ekipleri ve itfaiye sevk edildi.
Asayiş 01.02.2023, 16:11
Kartal açıklarında bulunan bir gemide yaşanan iş kazasında mürettebattan bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine deniz polisi, sahil güvenlik ekipleri ve itfaiye sevk edildi.