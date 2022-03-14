Kars’ta yolda mahsur kalan 15 kişi donmaktan son anda kurtarıldı

Kars’ta kar yağışı ve tipi nedeniyle birçok araç yolda kaldı. Köy yolunda minibüs içerisinde mahsur kalan 15 kişi, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından donmaktan son anda kurtarıldı.

Kars’tan Akdare köyüne giden köy minibüsü, tipiden dolayı kapanan yolda mahsur kaldı. Durum jandarmaya ve İl Özel İdaresi ekiplerine bildirildi. Yaklaşık 26 kilometrelik yolu kısa sürede aşan İl Özel İdaresi ekipleri, 3 saat minibüs içerisinde mahsur kalan 15 kişiye ulaştı. İş makineleriyle yolu açan ekipler, minibüsün yoluna davam etmesini sağladı.

3 saat yolda kaldıklarını ifade eden vatandaşlar, “Kars’tan gelince fırtına dolayısıyla yolda kaldık. 3 saat kadar yolda kaldık. Özel İdare ekipleri bizi kurtardı” dediler.

Jandarmanın ihbarı üzerine bölgeye geldiklerini ifade eden İl Özel İdaresi Ulaşım Hizmetleri Şefi Murat Şeker, “Bize bir aracın mahsur kaldığını söylediler. Biz de gelerek vatandaşlarımızı kurtardık” diye konuştu.

İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarılan 15 kişi evlerinin yolunu tuttu. Kars’ta kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.