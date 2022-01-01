Kars’ta yoğun sis etkili oluyor

Kars’ta yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor. Akşam saatlerinde başlayan sis görüş mesafesini yüksek kesimlerde 5 metreye düşürdü.

Kentte etkili olan sis trafiği olumsuz etkilerken, sisten dolayı sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanıyor. Bazı bölgelerde görüş mesafesi sıfır düşerken, trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan Kars’ta sis etkisini sürdürüyor.

IÇ-