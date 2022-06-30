Kars’ta yerli mobil hız tespit sistemiyle jandarma uygulama yapıyor

Kars Jandarma ekiplerince bayram öncesi yapılan yol kontrollerinde kullanılan Medar Mobil Hız Tespit Sistemi, her türlü hava şartlarında, araçta ve seyyar olarak kullanılabiliyor. Gece görüş özelliği sayesinde gece de hız tespiti yapabilen cihaz sayesinde sürücüler de hız sınırlarına uyarak yolculuklarını tamamlıyor.

Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca Kars-Ani Ören Yeri karayolunda yapılan trafik kontrollerinde jandarma ekipleri durdurdukları sürücülere trafik kuralları hakkında bilgi veriyor. Sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan Kars il Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timlerinin hizmetine sunulan MTS, hız ihlali yapan araçların gece ve gündüz ihlal görüntülerini anlık olarak kayıt altına alıyor. Cihaz, çoklu şerit olan kara yollarında anlık olarak bütün şeritleri takip edebilme özelliğine de sahip bulunuyor.

Kars’ta bayram öncesi yapılan trafik kontrolleri vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor. İl jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik timleri kentin birçok noktasında uygulama yapıyor. Jandarma ekiplerince trafik uygulamalarının bayram sonrası da devam edeceği öğrenildi.