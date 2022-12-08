Kars’ta uyuşturucu tacirlerine darbe

Kars’ta polisin son bir haftada düzenlendiği operasyonlarda uyuşturucu ticareti yapan 3’ü kadın 8 kişi gözaltına alındı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve Kağızman ilçesinde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcıları ve

uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 1 haftada üst üste operasyonlar düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 301,56 gram metamfetamin, 186,36 gram toz esrar, 8,58 gram kubar esrar, 5 ecstasy hap, 1,38 gram afyon sakızı, 1,03 gram skunk, 4 hassas terazi, 2 rulo alüminyum folyo, 7 cam aparat, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 53 fişek ele geçirildi. 3’ü kadın 8 kişi gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, Ç.G. (34), E.Ç. (32), Ö.Ç. (30) adlı kadınlar ve C.Ç. (29) tutuklanarak cezaevine gönderildi.