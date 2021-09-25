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Kars’ta uyuşturucu narkotik köpek Daxo’ya takıldı

Kars’ta yeni göreve başlayan narkotik köpeği Daxo, ilk işinde uyuşturucuya geçit vermedi. Otobüsün bagajında bir bavula saklanan uyuşturucu Daxo’ya takıtı.

Asayiş 25.09.2021, 09:12
Kars’ta uyuşturucu narkotik köpek Daxo’ya takıldı

Kars’ta yeni göreve başlayan narkotik köpeği Daxo, ilk işinde uyuşturucuya geçit vermedi. Otobüsün bagajında bir bavula saklanan uyuşturucu Daxo’ya takıtı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, sokakların uyuşturucudan temizlenmesi amacıyla başlattığı çalışmalarda, Bölge Trafik Kavşağında durdurulan bir otobüste arama yapıldı.

Otobüste emniyette yeni göreve başlayan narkotik köpeği Daxo ile yapılan aramada otobüste yolcu olarak bulunan İ.N. (48) ait bavula saklanmış vaziyette 23.83 gram toz esrar ve 5.53 gram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu muhafaza altına alınırken, olayla ilgili olarak İ.N. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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