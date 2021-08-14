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Kars’ta trafik kazası: 3 yaralı

Kars’ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Asayiş 14.08.2021, 16:30
Kars’ta trafik kazası: 3 yaralı

Kars’ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kars çevreyolunda meydana meydana gelendi. Kars’ta Digor istikametine doğru hareket hakindeki minibüs, yağmurlu havada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yan yattı. Kazada minibüste bulunan 3 kişi yaralandı.

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yan yatan minibüste sıkışan yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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