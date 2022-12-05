Kars’ta tırlar yolda mahsur kaldı

Kars’ta tırlar, buzlanan yolda saatlerce mahsur kaldı. Buzlanan yollar, birçok kazayı da beraberinde getirdi.

Kars-Iğdır Karayolu Hanlar mevkiinde yoğun kar yağışı sonucu yaşanan buzlanma, araçların geçişine izin vermedi. Onlarca tırın mahsur kaldığı yolda maddi hasarlı kazalar da meydana geldi. Yoğun sis ve buzlanma sonucu saatlerce mahsur kalan sürücüler, Karayolları ekiplerinin yolda kumlama çalışması yapmasının ardından mahsur kaldıkları yerden hareket ederek yollarına devam etti.

Öte yandan yoğun sis ve kar yağışı sonrası oluşan buz, Karayolları ekiplerini de seferber etti. Ekipler, sürekli halde Kars-Iğdır Karayolu’nda tuzlama çalışması yaparak yolu açık tutmaya çalışıyor.