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Kars’ta taşlı sopalı ‘hayvan otlatma’ kavgası: 8 yaralı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde iki grup ‘hayvan otlatma’ yüzünden çıkan kavgada taş ve sopalarla birbirine girdi. Kavgada 8 kişi yaralandı.

Asayiş 19.07.2021, 19:47
Kars’ta taşlı sopalı ‘hayvan otlatma’ kavgası: 8 yaralı
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Kars’ın Sarıkamış ilçesinde iki grup ‘hayvan otlatma’ yüzünden çıkan kavgada taş ve sopalarla birbirine girdi. Kavgada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sarıkamış ilçe merkezinde iki grup arasında ekili arazide hayvan otlatma nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada taraftarlar taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis tarafları ayırırken, kavgada 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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