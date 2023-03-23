Kars’ta susturucu takılı silahla cinayet

Kars’ın Digor ilçesinde maskeli 1 kişi susturucu taktığı silahla girdiği markette 1 kişiyi kurşun yağmuruna tuttu. Ağır yaralanan market işletmecisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Digor ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Maskeli 1 kişi arabayla V.B.’nin işlettiği markete geldi. Marketin içinde bulunan V.B.’ye susturuculu silahla ateş eden şüpheli daha sonra boş kovanları toplayarak olay yerinden geldiği araçla kaçtı. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine güvenlik şeridi çekilirken, 112 acil servis ekipleri ağır yaralanan V.B.’yi Digor Devlet Hastanesine sevk etti. V.B. hastanede doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. V.B.’nin cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan polis ekipleri kaçan maskeli cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.