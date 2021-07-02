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Kars’ta silahlı kavga: 3 yaralı

Kars’ta iki grup arasında hayvan meselesi yüzünde yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Asayiş 02.07.2021, 13:40
Kars’ta silahlı kavga: 3 yaralı

Kars’ta iki grup arasında hayvan meselesi yüzünde yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Küçük Kazımpaşa Caddesi Zahireciler mevkiinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Digor ilçesine bağlı Bayırbağı köyünde geçtiğimiz hafta iki grup arasında hayvan meselesi yüzünden çıkan tartışma Kars’a taşındı. Köyde tartışan iki grup kent merkezinde karşılaşınca taraflar tekrar birbirine girdi. Kavganın büyümesiyle silahlar çekildi. Kurşunların yağdığı kavgada F.K., S.K. ve S.O. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavganın polise bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bölgeyi güvenlik altına alarak olay yerinde inceleme yapan polis, sağlık ekiplerini çağırdı. Ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kavganın büyümesini önlemek için bölgede Çevik Kuvvet polisleri tedbir aldı.
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