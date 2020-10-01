Kars’ta PKK/KCK operasyonunda silah ve çok sayıda malzeme ele geçirildi

Kars’ta sabah erken saatlerde PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen ‘şafak’ operasyonunda ruhsatsız tüfek, fişek, çok sayıda sim kart, CD, afiş, bilgisayar, broşür, tablet ve cep telefonları ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Kars merkezli 3 ilde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan şahısların isimleri ve ev aramalarında ele geçirilen malzemeler belli oldu.

Kars Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan HDP İl Başkanı Cengiz Anlı, Belediye Meclis Üyesi Şevin Alaca, Muazzez Çağrıtekinci, Kaya Naki, Fahrettin Kaya, Ömer Albayrak, Kars İl Genel Meclis Üyesi Suat Bayhan, Kağızman İl Genel Meclis Üyesi Halil Kan, Digor Belediye Meclis Üyesi Hamit Taşdelen, Digor İlçe eski Başkanı Zorba Başkutlu, Digor Belediye eski Başkan Yardımcısı Şengül Erkmen, Ağrı’nın Doğubeyazıt İlçesinde KCK’nın sözde kadın yapılanması sorumlusu M.T., işadamları B.A., A.K., R.B., B.A. Parti Üyesi İ.A., M.Y., S.A., H.A. ve gazeteci S.M. gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanların yapılan ev aramalarında 1 adet ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek, çok sayıda sim kart, CD, afiş, bilgisayar, broşür, tablet ve çok sayıda cep telefonu ele geçirilerek muhafaza altına alındı.