banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Süper Lig’de ilk hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig’de ilk hafta hakemleri açıklandı
Bakan Kurum’un söz verdiği traktör teslim edildi
Bakan Kurum’un söz verdiği traktör teslim edildi
Piyasaların gözü kulağı faizde!
Piyasaların gözü kulağı faizde!
İnstagram hesabınız çalınırsa ne yapabilirsiniz?
İnstagram hesabınız çalınırsa ne yapabilirsiniz?

Kars’ta PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Kars’ta PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında HDP ilçe başkanı ve eski meclis üyelerinin de bulunduğu 5 şüpheli kişi adliyeye sevk edildi.

Asayiş 12.08.2021, 10:23
Kars’ta PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Kars’ta PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında HDP ilçe başkanı ve eski meclis üyelerinin de bulunduğu 5 şüpheli kişi adliyeye sevk edildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK’nın eylem ve faaliyetlerini tespit etmek için başlatılan çalışmalarda Kars il merkezi ve Susuz ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, HDP Susuz İlçe Başkanı M.K.’nin de aralarında bulunduğu HDP eski il, ilçe ve belde belediye meclis üyeleri Ş.İ., İ.T., A.Ç. ve G.Ç.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli 5 kişi sağlık kontrolünden geçirilmek üzere önce hastaneye ardından da adliyeye sevk edildi. Şüpheliler bugün mahkemeye çıkarılacak.
Yorumlar (0)
28°
açık