Kars’ta PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

Kars’ta PKK/KCK ‘ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında eşzamanlı operasyon düzenlendi.

TEM ekiplerince düzenlenen operasyonda, ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan Y.B. (48), T.A. (43), Z.C. (49), N.G. (49), Ö.E. (36) ve H.H. (35) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin ikametgahlarında yapılan aramalarında çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.