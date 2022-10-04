Kars’ta örtü yangını

Kars’ta çıkan örtü yangınında bir tarla baştan sona kadar yandı. Rüzgarla birlikte ilerleyen yangın kendiliğinden söndü.

Kars’ın Susuz ilçesine bağlı Çamçavuş köyünde bulunan biçilmiş tarla da bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında rüzgarın etkisiyle tarlanın bölgesinde yayıldı. Bir vatandaşın elinde kürekle müdahale etti. yangın tarlanın örtüsünün tamamen yanmasıyla kendiliğinden söndü. Yangının neden çıktığı ise bilinmiyor.