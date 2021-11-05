Kars’ta nefes kesen tatbikat

Kars’ta düzenlenen tatbikatta özel giysili gaz maskeli ekiplerin hastalara müdahalesi gerçeği aratmadı.

Kars’ta Harakani Devlet Hastanesi’nde düzenlenen ve UMKE, AFAD, 112, Polis ve itfaiye ekiplerinin katıldığı tatbikat nefesleri kesti. Senaryo gereği Sarıkamış-Kars karayolunda iki tanker kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören bir otobüs ise şarampole yuvarlandı. Feci kazada 2’isi ağır 30 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, hastane personeli UMKE ekipleriyle birlikte hastane önünde kısa sürede sıhhiye çadırı kurdu.

Ambulanslarla hastaneye sevk edilen yaralılar, kısa sürede taşınarak tedavi altına alınırken, radyasyona maruz kalan 2 yaralı özel giysili maskeli ekiplerce radyasyon taramasından geçirildi. Radyasyon taramasından geçirilen yaralılar daha sonra tedavi altına alındı.

Harakani Devlet Hastanesi Başhekimi Aytaç Erman Keskin, hastane personelinin her türlü koşullarda hazır olduğunu ve tatbikatın başarıyla gerçekleştiğini belirtti.

Öte yandan Harakani Devlet Hastanesi’nde düzenlenen tatbikatı vatandaşlar meraklı gözlerle izledi. Tatbikata katılan ekiplerin kısa sürede organize olması ise dikkat çekti.