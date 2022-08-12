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Kars’ta mezarlık yangını: Vatandaşlar küreklerle müdahale etti

Kars’ta mezarlığı ateşe verdiler, otların ateş alarak yandığı mezarlıkta, vatandaşlara ait mezarların tahtaları yandı.

Asayiş 12.08.2022, 14:14
Kars’ta mezarlık yangını: Vatandaşlar küreklerle müdahale etti

Kars’ta mezarlığı ateşe verdiler, otların ateş alarak yandığı mezarlıkta, vatandaşlara ait mezarların tahtaları yandı.

Kars Bayrampaşa Karadağ Mezarlığı’nda örtü yangın çıktı. Kuruyan otların yanmasıyla bir anda alevlere teslim olan mezarlık, itfaiyeyi ve vatandaşları harekete geçirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri su ve kürek yardımıyla mezarlık yangınına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren yangın zor da olsa kontrol altına alınırken, vatandaşlar mezarlıkta çıkan yangına iki kadının yakınlarının mezarının üzerine bulunan otları yakmasıyla başladığını ileri sürdüler.

İtfaiye ekiplerinin zorda olsa kontrol altına aldığı yangında soğukta çalışmaları yapılırken, çıkan yangında çok sayıda mezar zarar gördü. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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