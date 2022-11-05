Kars’ta mayın patladı: 1 yaralı

Kars’ta Türkiye-Ermenistan sınırında mayın temizliği yapan bir kişi bastığı mayının patlamasıyla yaralandı.

Olay Kars’ın Digor ilçesi Halıkışlak köyü Ermenistan sınırında meydana geldi. Türkiye-Ermenistan sınırında mayın temizliği yapan özel şirket çalışanı H.A. (24) mayına bastı. Mayının patlamasıyla H.A. ayak topuğundan yaralandı. Durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.A. ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralı Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Iğdırlı olduğu öğrenilen H.A.’nın Harakani Devlet Hastanesi’nde tedavisi sürüyor. H.A. durumun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan olayla ilgili tahkikat başlatıldı.