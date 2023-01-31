Kars’ta kış tatbikatının hazırlıkları nefes kesti

Kars’ta düzenlenen “Kış 2023” tatbikatının hazırlıkları nefes kesiyor. Türkiye, Gürcistan ve Kazakistan’dan oluşan özel kuvvetlerinin sızma ve direkt görev harekatı gerçeği aratmadı.

Kars Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı’ndaki tatbikatta, 5 Gürcistan, 5 Kazakistan ve 10 Türk olmak üzere 20 özel kuvvet timleri ile aralarında İtalya’nın da bulunduğu 2 komando timi sızma ve direkt görev harekatı icra etti. Harekatta, 2 Atak, 3 Cougar ve 2 S-70 helikopter kullanıldı.

Öte yandan tatbikatta, havan atışları da yapıldı. ASELSAN üretimiyle geliştirilen sistemle 5 kişilik mürettebatı 2 kişiye düşürürken 120, 106 ve 81’lik havan atışları gerçekleştirildi.