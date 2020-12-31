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Kars’ta kaza sonucu alev alan otomobil patladı
Kars’ta meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, alev alarak yanmaya başladı. Yanan araçta meydana gelen patlama anbean kameralara yansıdı.
Asayiş 31.12.2020, 12:59
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Kars’ta meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, alev alarak yanmaya başladı. Yanan araçta meydana gelen patlama anbean kameralara yansıdı.
Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Kötek köyü mevkiinde 34 BIL 221 ve 33 ABG 193 plakalı 2 aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası ağır hasar alan araçlardan birisi alev alarak yanmaya başladı. Alevlerin sardığı araçta arka arkaya patlamalar meydana geldi. Metrelerce uzayan alevlere olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. O anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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