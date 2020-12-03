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Kars’ta kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı

Kars’ta yoğun sisten dolayı kamyon şarampole devrildi. Kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye ve AFAD ekipleri uzun uğraşlar sonucu kurtardı.

Asayiş 03.12.2020, 20:51
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Kars’ta kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı

Kars’ta yoğun sisten dolayı kamyon şarampole devrildi. Kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye ve AFAD ekipleri uzun uğraşlar sonucu kurtardı.

Edinilen bilgilere göre; Kars-Digor kara yolu Hanlar Geçidi mevkiinde C.B. idaresindeki kamyon aşırı sis nedeniyle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada kamyon sürücüsü C.B. kamyonda sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Kısa sürede 112 Acil, UMKE, AFAD ve İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler tarafından sıkışan sürücü C.B. uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı kamyondan çıkarıldı. İlk tedavisi olay yerinde yapılan C.B. daha sonra Ambulansla Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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