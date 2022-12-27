Kars’ta JASAT firari hırsızı yakaladı

Kars’ta hakkında hırsızlık suçundan 12 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hırsız, saklandığı evde JASAT ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 12 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.O.’yu yakalamak için çalışma başlattı. JASAT ekipleri yaptıkları çalışmalarda S.O.’nun kent merkezinde bir evde saklandığını tespit etti.

Daha sonra düğmeye basan JASAT ekipleri düzenlendiği operasyonda S.O.’yu sağlandığı evde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

S.O. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.