Kars’ta fünye ile patlatılan çantadan elma ve ceviz çıktı

Kars’ta Havaalanı yolu kavşağında unutulan çanta, güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan çantadan elma ve ceviz çıktı.

Kars’ta Çevreyolu Havaalanı Kavşağı’nda unutulan çanta vatandaşların dikkatini çekti. Vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevreyolunu trafiğe kapatarak bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Olay yerine bomba imha ekipleri yönlendirildi. Çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından bölge, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, çantayı fünye ile güvenli bir şekilde patlattı. Patlatılan çantadan etrafa elma ve ceviz savruldu.

Olay nedeniyle bir süre kapatılan yol tekrar trafiğe yeniden açılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.