Kars’ta FETÖ operasyonunda 1 kişi tutukladı

Kars’ta, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu’nda gözaltına alınan 4 kişiden 1’i tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ve İstihbarat Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın koordinasyonunda, FETÖ’nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik yürütülen operasyonda önceki gün Kars’ta 4 kişi gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne getirilmişti.

Kars Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheli 4 kişi adliyeye sevk edildi. Adliye’ye sevk edilen şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece; ’adli kontrol şartıyla’ serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.